Меню грузинских кафе и ресторанов станут более удобными для гостей

Агентство конкуренции и защиты потребителей в Грузии сообщает о том, что отныне меню в любых заведениях общественного питания должны стать прозрачнее и понятнее для посетителей. Информацию об этом нововведении опубликовал Sputnik.

В меню теперь должна быть указана окончательная цена за блюдо или напиток. В нее будут сразу входить все сборы, включая НДС и плату, взимаемую рестораном, кафе или баром за обслуживание.

Такой стандарт был установлен после анализа ситуации в ресторане "Республика" в Тбилиси, где, как утверждалось, не единожды нарушали закон о защите прав потребителей. Ресторан уже принял меры по изменению своей внутренней политики.

В январе 2024 года Агентство получило 60 жалоб на возможные нарушения прав потребителей в различных заведениях. Проводится проверка, некоторые заведения уже были оштрафованы.

Новое требование относительно формирования и указания цен в меню должно сделать посещение кафе и ресторанов как для местных жителей, так и для туристов более комфортным.