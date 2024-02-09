В Японии в третий раз обновили прогноз цветения сакуры

8 февраля 2024 года Японская метеорологическая корпорация опубликовала свой третий прогноз на цветение сакуры. Так, снова изменились предполагаемые даты начала и полного цветения сакуры в Японии.

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Ведомство оценивает ситуацию примерно в 1000 городах и населенных пунктах Японии от Хоккайдо до Кагосимы. Смещение сроков происходит потому, что прошлая осень была теплой и отдалила сроки цветения, но январь и февраль также были не холодными, и это, наоборот, ускорило процесс.

Оказалось, что раньше всего, 20 марта, сакура зацветет в Нагое. В токио же начало цветения прогнозируется на 22 марта, а пик цветения на 29 марта.