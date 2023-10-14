Общественные туалеты в Японии славятся своей чистотой и высокотехнологичным оснащением. Такие особенности связаны с культурой японского менталитета.

Определенное отношение к общественным пространствам является следствием высоких стандартов к чистоте и порядку.

Зачастую туалеты оснащены выскотехнологичным оборудованием, чтобы снизить количество прямых контактов. Там есть автоматические сенсорные краны, сушилки для рук, унитазы с подогревом и автоматическим смывом. Многие туалеты оснащены звуковой маскировкой и ароматизаторами воздуха.

Из-за уровня технологической оснащенности туристы часто сравнивают японские туалеты с космическим кораблем.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Miladyfairy.