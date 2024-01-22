Опубликован календарь цветения сакуры в Японии в 2024 году

Многие путешественники, планируя поездку в Японию, надеются застать там период цветения главного растения этой страны – сакуры.

Сакура является символом страны восходящего солнца. В ней видят целую философию, отражающую мимолетность жизни.

Японская метеорологическая корпорация прогнозирует, что первые цветки сакуры в этом году распустятся довольно рано, чем и ознаменуют приход полноценной весны. Ожидается, что деревья начнут цвести в районе Токио 23 марта, а полное цветение ожидается примерно 30 марта.

Южнее же, в префектуре Коти, цветы начнут появляться примерно 18 марта, а на севере Хоккайдо туристы могут ожидать расцвета сакуры лишь к началу мая. В Киото цветение начнется, как предполагают метеорологи, 23 марта. Полностью расцвести сакура там должна к апрелю.

Как правило, цветки сакуры радуют глаз около двух недель – от момента раскрытия до пика цветения.