Турпоток россиян в Катар увеличился втрое за год

Российский турпоток в Катар в 2023 году вырос втрое, что связано с возросшим интересом к направлению после Чемпионата мира по футболу 2022 года,

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Как сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ), поток российских туристов в Катар вырос в трое в 2023 году, по сравнению с предыдущим годом. Так, за прошедший год в арабской стране побывали 69 тысяч россиян.

При этом растет и продолжительность пребывания россиян в стране, и число самостоятельных туристов.

Об этом рассказал региональный менеджер Visit Qatar в России и СНГ Кристину Багателия.

Она подчеркнула, что тенденцию подтверждают и туроператоры, и авиакомпания Qatar Airways.

Эксперты отмечают, что рост интереса к Катару значительно возрос на фоне Чемпионата мира по футболу. И если раньше его использовали, как стыковку, то сейчас туристы планируют целые путешествия в Катар.

«В январе 2024 года Катар впервые в наших продажах поднялся на седьмое место, это удивительный результат. И сейчас бронируют очень активно – вплоть до августа и даже Новый год. Среди самых востребованных экскурсионных программ – сити-тур в Доху и сафари по пустыне к внутреннему морю», — рассказала Заместитель генерального директора компании «Пакс» Любовь Чучмаева.