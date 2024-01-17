Консьерж самого роскошного отеля в Дубае раскрыл безумные запросы своих гостей

Отель Burj Al Arab Jumeirah в Дубае — самый роскошный и, пожалуй, самый знаменитый отель в мире.

Архитектурное чудо стоимостью 1 миллиард долларов, по форме напоминающее парус и расположенное на собственном искусственном острове, известно своими необычайно роскошными деталями — от многоуровневых люксов до напитков, усыпанных 24-каратным золотом.

Главный консьерж отеля Роджер Гида рассказал Business Insider о том, какие странные просьбы богатых гостей ему пришлось выполнить за время работы в Дубае.

Запросы могут быть самыми разными: от труднодоступных столиков в ресторане до VIP-доступа любого рода.

Гида вспоминает, как один из гостей, заселившийся в отель поздно вечером, хотел, чтобы по прибытии ему в номер доставили дизайнерскую одежду, сшитую на заказ.

«Мы отправились на поиски в дизайнерские магазины Dubai Mall в нерабочее время. Большинство из них были закрыты, но нам удалось найти один магазин и доставить одежду в 2 часа ночи в коридор рядом с номером гостя».

Но его самые сложные задания часто связаны с координацией деталей важных жизненных этапов, например, с планированием замысловатых брачных предложений.

В одном случае кольцо было доставлено соколом на воздушном шаре в пустыне Дубая, а в другом — беспилотник в небе произносил слова «Ты выйдешь за меня? » для гостей, ожидающих на декорированной яхте внизу.

Кроме того, он также планирует эксклюзивные мероприятия, доступные только в Burj Al Arab Jumeirah, например, высококлассное эксклюзивное наблюдение за звездами на вертолетной площадке отеля.

«Больше всего мне нравится, когда гости не знакомы с городом, приезжают с открытым сердцем и хотят открыть для себя Дубай. Я рассказываю им о ресторанах, развлечениях, достопримечательностях и событиях в городе».