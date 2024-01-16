Самый большой в мире лайнер Icon of the Seas («Икона морей») отправится в свой первый круиз 27 января. Об этом сообщает "РБК".

На просторах интернета появилось видео, как судно прибывает в порт Майами – он послужит отправной точкой для путешествия, которого ожидают более 5000 человек.

На 20 палубах лайнера имеются всевозможные развлечения: аквапарк, бассейны, несколько десятков ресторанов, бары, казино, боулинг, зоны для принятия солнечных ванн. Неудивительно, что стоимость тура составляет от 2600 евро на человека.

«Икона морей» в течение семи дней будет плыть по Восточным и Западным Карибам. Программа подразумевает посещение частного острова.