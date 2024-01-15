Как выглядит один из самых живописных отелей Китая

Чаще всего туристы отправляются в Китай, чтобы прогуляться по величественной Великой китайской стене и Запретному городу в Пекине, набережной Вайтань и саду Юйюань в Шанхае, полюбоваться авангардными зданиями и повеселиться в парке развлечений Chimelong Paradise в Гуанчжоу. Популярностью пользуются, конечно же, и Гонконг с захватывающими дух небоскребами, местным Диснейлендом и большим Буддой.

© Yalong Bay Earthly Paradise Birds Nest / booking.com

Все эти города на слуху и, вероятно, многим знакомы. Значительно реже встречаются отзывы на отдых и отели в городе Санья, в то время как он тоже может похвастаться достойными достопримечательностями и пейзажами. Здесь есть центр буддизма Наньшань, парк "Край света", бухта Ялонг Бэй и другие интересные локации, пользующиеся спросом у путешественников.

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А еще в Санье есть удивительный отель, идеально подходящий для спокойного отдыха и релаксации. "Рамблер" покажет, как он выглядит, и расскажет о нем подробнее.

Расположение

К югу от Саньи расположен еще один парк "Тропический рай", название которого говорит само за себя. Именно здесь, затаившийся в зарослях и словно подвешенный на них, находится курортный отель Yalong Bay Earthly Paradise Birds Nest.

Yalong Bay Earthly Paradise Birds Nest / booking.com

Он расположен в десяти минутах езды от залива Ялонг и в получасе езды от железнодорожного вокзала Ялонг-Бей. До международного аэропорта отсюда добираться около 50 минут.

Условия размещения

К услугам гостей гостиницы просторные комфортабельные виллы с бесплатным беспроводным интернетом и волшебным видом на Южно-китайское море, горы и бесконечные просторы флоры.

Yalong Bay Earthly Paradise Birds Nest / booking.com

Сами номера светлые, уютные, с нетипичным для такого уровня отелей дизайном и большими кроватями.

Yalong Bay Earthly Paradise Birds Nest / booking.com

Развлечения

На территории отеля расположены открытый бассейн, спа-центр, детская игровая площадка, терраса и три ресторана, где подают изысканные блюда тайской и западной кухни. Любители уединенного отдыха могут забронировать виллу с отдельным бассейном или джакузи и наслаждаться отдыхом на все 100%.

Yalong Bay Earthly Paradise Birds Nest / booking.com

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