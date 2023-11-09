Как выглядит самый необычный пятизвездочный отель Испании
Отельеры на сегодняшний день предлагают самые разные условия размещения.
Сейчас можно без особых трудностей забронировать номер, из окон которого получится покормить дружелюбного жирафа, или спрятанную в расщелине скалы капсулу. Для временной остановки также доступны сточные трубы, самый настоящий строительный кран и подвешенные на деревьях сферы.
Но это вовсе не означает, что популярность "обычных" отелей сходит на нет. Кроме того, некоторые из них действительно поражают своей архитектурой, обслуживанием и особой атмосферой.
Все это подходит для описания пятизвездочного отеля в испанском городке Эльсьего. "Рамблер" расскажет, чем он привлекает туристов со всех уголков мира.
Создатель
История отеля Marques de Riscal началась 10 октября 2006 года – в этот день он открыл свои двери для путешественников.
Здание спроектировал Фрэнк О. Гери, один из самых выдающихся и известных во всем мире архитекторов, лауреат Притцкеровской премии 1989 года. Он работал над проектами по возведению музея Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе, "танцующего дома" в Праге, музея Гуггенхейма в Бильбао, концертного зала имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и многими другими. Чтобы убедиться в наличии таланта и необычного видения привычных вещей, достаточно просто взглянуть на отель: он притягивает взгляд и удерживает его.
Концепция
Гостиница входит в сеть Marriott International и предлагает посетителям окунуться в мир роскоши, комфорта, завораживающих дух видов и высококлассного сервиса. Номерной фонд отеля включает в себя 61 номер, 10 из которых относятся к категории люкс.
В номерах гостей встретят комфортные кровати, шикарная мебель, мраморная плитка в ванной и другие блага. На территории отеля есть спа-салон, бассейн, библиотека, фитнес-центр, винный бар и ресторан.
Последний специализируется на блюдах северной Испании: в нем готовят современные версии блюд традиционной испанской кухни из местных продуктов. Завтрак подают в формате дегустационного меню.
Для тех, кому потребуется совмещать отдых с рабочими моментами, в отеле имеются комфортные помещения для проведения встреч, конференций, общественных мероприятий и банкетов.
Отзывы
Посетители отеля преимущественно хвалят его за все вышеописанные характеристики, но в особенности – за внешний вид.
Все здание просто потрясающее: оно выглядит удивительным образом под любым углом и в любое время суток. Особенно мне нравилось любоваться закатом с террасы библиотеки. Также хочется отдельно похвалить ресторан – он фантастический, – так звучит один из отзывов.