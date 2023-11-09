Как выглядит самый необычный пятизвездочный отель Испании

Отельеры на сегодняшний день предлагают самые разные условия размещения.

© Hotel Marqués de Riscal / booking.com

Сейчас можно без особых трудностей забронировать номер, из окон которого получится покормить дружелюбного жирафа, или спрятанную в расщелине скалы капсулу. Для временной остановки также доступны сточные трубы, самый настоящий строительный кран и подвешенные на деревьях сферы.

Видео дня

Но это вовсе не означает, что популярность "обычных" отелей сходит на нет. Кроме того, некоторые из них действительно поражают своей архитектурой, обслуживанием и особой атмосферой.

Все это подходит для описания пятизвездочного отеля в испанском городке Эльсьего. "Рамблер" расскажет, чем он привлекает туристов со всех уголков мира.

Создатель

Hotel Marqués de Riscal / booking.com

История отеля Marques de Riscal началась 10 октября 2006 года – в этот день он открыл свои двери для путешественников.

Здание спроектировал Фрэнк О. Гери, один из самых выдающихся и известных во всем мире архитекторов, лауреат Притцкеровской премии 1989 года. Он работал над проектами по возведению музея Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе, "танцующего дома" в Праге, музея Гуггенхейма в Бильбао, концертного зала имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и многими другими. Чтобы убедиться в наличии таланта и необычного видения привычных вещей, достаточно просто взглянуть на отель: он притягивает взгляд и удерживает его.

Концепция

Гостиница входит в сеть Marriott International и предлагает посетителям окунуться в мир роскоши, комфорта, завораживающих дух видов и высококлассного сервиса. Номерной фонд отеля включает в себя 61 номер, 10 из которых относятся к категории люкс.

Hotel Marqués de Riscal / booking.com

В номерах гостей встретят комфортные кровати, шикарная мебель, мраморная плитка в ванной и другие блага. На территории отеля есть спа-салон, бассейн, библиотека, фитнес-центр, винный бар и ресторан.

Hotel Marqués de Riscal / booking.com

Последний специализируется на блюдах северной Испании: в нем готовят современные версии блюд традиционной испанской кухни из местных продуктов. Завтрак подают в формате дегустационного меню.

Для тех, кому потребуется совмещать отдых с рабочими моментами, в отеле имеются комфортные помещения для проведения встреч, конференций, общественных мероприятий и банкетов.

Отзывы

Посетители отеля преимущественно хвалят его за все вышеописанные характеристики, но в особенности – за внешний вид.