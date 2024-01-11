Самые сильные паспорта мира: мировой рейтинг силы паспорта 2024

10 января 2024 года компания Henley & Partners опубликовала результаты Индекса паспортов мира на первый квартал 2024 года, основанные на данных Международной ассоциации воздушного транспорта.

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Компания анализирует паспорта разных стран по уровню свободы передвижения, которые они предоставляют своим гражданам. Эксперты изучают визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз – то есть без визы или с визой по прибытию.

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Подробнее о том, паспорта каких стран оказались самыми сильными на январь 2024 года, читайте в материале "Рамблера".

Лидеры рейтинга

Впервые за 19 лет наблюдений первое место разделили сразу шесть стран: Германия, Италия, Испания и Франция, а также Сингапур и Япония (при этом в прошлом рейтинге Япония занимала третье место). Обладатели паспортов этих стран могут путешествовать без визы в 194 страны из 227.

Топ-10

Второе место в новом рейтинге разделили Южная Корея, Финляндия и Швеция, для граждан которых доступно 193 безвизовых направления. Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды заняли третью строчку рейтинга – гражданам с паспортами этих стран доступно 192 страны.

Великобритания в рейтинге заняла четвертую строчку (191), а США седьмую (187). В 2014 году обе эти страны возглавляли рейтинг.

В первую десятку списка также попали Исландия, Латвия, Словения, Эстония, Литва, Канада, Венгрия, Словакия, Австралия, Чехия, Новая Зеландия, Польша, Греция, Мальта, Швейцария, Бельгия, Люксембург, Норвегия и Португалия.

Самый мощный прорыв

За прошедшее десятилетие самый крупный прорыв в рейтинге самых сильных паспортов удалось сделать ОАЭ. С 2014 года количество безвизовых направлений для граждан этой страны увеличилось на 106, благодаря чему паспорт ОАЭ поднялся в рейтинге с 55-го на 11 место.

Паспорт РФ