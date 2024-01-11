Самые сильные паспорта мира: мировой рейтинг силы паспорта 2024
10 января 2024 года компания Henley & Partners опубликовала результаты Индекса паспортов мира на первый квартал 2024 года, основанные на данных Международной ассоциации воздушного транспорта.
Компания анализирует паспорта разных стран по уровню свободы передвижения, которые они предоставляют своим гражданам. Эксперты изучают визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз – то есть без визы или с визой по прибытию.
Подробнее о том, паспорта каких стран оказались самыми сильными на январь 2024 года, читайте в материале "Рамблера".
Лидеры рейтинга
Впервые за 19 лет наблюдений первое место разделили сразу шесть стран: Германия, Италия, Испания и Франция, а также Сингапур и Япония (при этом в прошлом рейтинге Япония занимала третье место). Обладатели паспортов этих стран могут путешествовать без визы в 194 страны из 227.
Топ-10
Второе место в новом рейтинге разделили Южная Корея, Финляндия и Швеция, для граждан которых доступно 193 безвизовых направления. Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды заняли третью строчку рейтинга – гражданам с паспортами этих стран доступно 192 страны.
Великобритания в рейтинге заняла четвертую строчку (191), а США седьмую (187). В 2014 году обе эти страны возглавляли рейтинг.
В первую десятку списка также попали Исландия, Латвия, Словения, Эстония, Литва, Канада, Венгрия, Словакия, Австралия, Чехия, Новая Зеландия, Польша, Греция, Мальта, Швейцария, Бельгия, Люксембург, Норвегия и Португалия.
Самый мощный прорыв
За прошедшее десятилетие самый крупный прорыв в рейтинге самых сильных паспортов удалось сделать ОАЭ. С 2014 года количество безвизовых направлений для граждан этой страны увеличилось на 106, благодаря чему паспорт ОАЭ поднялся в рейтинге с 55-го на 11 место.
Паспорт РФ
Российский паспорт в рейтинге сильнейших паспортов мира занял 51 место. При этом число стран, доступных для безвизового путешествий россиянам, увеличилось со 115 до 119. Самую высокую строчку – 38 место – паспорт РФ занимал в 2014 году.