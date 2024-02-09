На турецкий курорт привезли снежные сугробы

Администрация турецкого города-курорта Кемер решила подарить своим жителям необычное развлечение в честь зимнего сезона.

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По всей видимости, этой зимой жителям Кемера не хватало только снега, поэтому власти привезли на грузовиках снежную массу, доставленную прямо с турецких горных лугов.

Так, снежные курорты появились прямо в центре города. Дети и взрослые приняли инициативу мэра Неджати Топалоглу с восторгом. Дело в том, что никто не ожидал увидеть в центре теплого туристического города белоснежный покров.