Стюардесса назвала национальности самых неприятных и воспитанных пассажиров

Стюардесса с десятилетним стажем работы в зарубежных авиакомпаниях за годы службы встречала туристов из самых разных стран. К тому же ей приходилось взаимодействовать с ними в открытом воздухе, выполнять их просьбы и вежливо отвечать на самые разные запросы.

Она поделилась с изданием The Sun своими мыслями о том, пассажиры каких национальностей ей кажутся самыми легкими и сложными в работе.

Оказалось, что приятнее всего ей было обслуживать на борту граждан США, немцев и пассажиров из Восточной Азии.

Кроме того, она отметила щедрость американцев, которые часто оставляют чаевые и подарки, выражая благодарность за труд бортпроводников. Также они почти всегда вежливы и внимательны к инструкциям.

Немцы же, вопреки стереотипам, чаще дружелюбны и спокойны. Они не шумят и не ищут развлечений в полете, а четко соблюдают инструкции.

Самыми спокойными, по ее словам, являются пассажиры из восточной Азии. Они готовы весь перелет сидеть в тишине без света, укрывшись пледами.

Однако бортпроводница отмечает, что ей часто приходилось работать и с дебоширами. И зачастую перебирают с шумом и алкоголем британцы, особенно если летят праздновать мальчишник или девичник. Они часто заказывают спиртное и игнорируют правила поведения на борту.