Finnair начнет взвешивать своих пассажиров перед полетами

Finnair объявила о начале необычного эксперимента — теперь компания будет взвешивать пассажиров-добровольцев перед посадкой на рейс. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

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В компании пояснили, что исследование будет проводиться по причине перерасчета балансировки самолета и загрузки на период с 2025 по 2030 годы.

В аэропорту Хельсинки Finnair запишут общий вес и справочную информацию о пассажире и его ручной клади, но не спросят имя или номер бронирования. Общую массу сможет увидеть только сотрудник службы поддержки клиентов, работающий в пункте взвешивания.

Пункт взвешивания будет располагаться у некоторых выходов на посадку рейсов в аэропорту Хельсинки. Программа охватит отдельные европейские рейсы, выполняемые в пределах Шенгенской зоны, а также ряд международных рейсов, отправляющихся в страны, не входящие в Шенгенскую зону.