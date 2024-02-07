Названы самые крупные штрафы на горнолыжных курортах Европы и США

Штрафы за неправильную обувь, курение или отсутствие страховки на горнолыжных курортах в Европе и США могут составить до 1,5 млн рублей. Об этом пишет Daily Star.

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Эксперты рассказали изданию, что на французском курорте за катание вне трасс, которое может привести к лавине, установлен штраф в размере €15 000 (примерно 1,5 млн рублей), в ином случае туристов ждет тюремное заключение.

А за хождение в лыжных ботинках по австрийскому курорту Ишгль после 8 вечера предусмотрен штраф в размере €2 000 (около 200 тыс. рублей).

В заявлении мэрии говорится следующее: «Мы хотели бы сообщить вам, что с 20 ноября по 5 мая на всех маршрутах и площадях в центре Ишгля с 20:00 до 6:00 будет запрещено ходить в обуви на жесткой подошве (например, в лыжных ботинках или на аналогичной пластиковой подошве) и носить с собой лыжи, лыжные палки или сноуборды».

На горнолыжном курорте Plan de Tuèda лыжники могут попасть на €135 за курение, похожие штрафы ждут туристов и в деревне Ле-Же.

В Италии за отсутствие страховки от несчастных случаев лыжников ждет штраф в размере €100-€150.

На американском курорте в Колорадо лыжников могут оштрафовать на $500 (45 тыс. рублей) за мошенничество — это касается случаев, когда люди проходят на склоны и арендуют оборудование по чужому абонементу. Также в Колорадо наказывают за катание на лыжах в нетрезвом виде — за это придется заплатить $1000.