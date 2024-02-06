В Плесе отправят под снос «избинг»-отель

Отель «Усадьба дикого барина» в Плесе признали незаконной постройкой. Комплекс из пяти домов в Ивановской области нелегально поставил брат бывшего главы города. Генпрокуратура добилась в судебном порядке сноса зданий, так как они находятся на землях, которые относятся к особо охраняемым территориям объекта культурного наследия «Город Плес». Сами владельцы отеля считают действия генпрокуратуры «рейдерским захватом».

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Проект «Избинг» представляет собой глэмпинг в обустроенной избе, иными словами — это комплекс комфортабельных домов в русском стиле, располагающийся на природе. Незаконным бизнесом владел бывший глава города Алексей Швецов и его брат Сергей. Дело против бизнесменов открыл заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. Он обнаружил, что при аренде земли и последующем строительстве домов предприниматели не проводили историко-культурную экспертизу.

Кроме этого, по документам «Усадьба дикого барина» считалась недостроем. Несмотря на это, Швецовы, пользуясь своим положением, оформили в собственность не только землю под строением, но и весь участок. Предприниматели захватили земельный массив, площадь которого в 227 раз превышала размер первоначального капитального строения, сообщает «Комменсантъ».

Незаконный статус проекта не помешал бизнесменам активно принимать постояльцев в трех больших и двух малых избах по три/четыре человека. Стоимость проживания в домах варьировалась от 24 до 29 тысяч рублей за сутки.