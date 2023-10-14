В России набирает популярность новый вид туризма: что такое «избинг»

В России набирает популярность новый вид туризма, который окрестили «избингом». Так, по данным аналитиков, все больше путешественников стремятся окунуться в атмосферу деревенского отдыха. Сколько стоит пожить в избе и что еще предлагают туристам в рамках нового течения, узнала «Вечерняя Москва».

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«Избинг»-отели можно найти сейчас во многих уголках России. Например, такие есть в Костромской и Ивановской областях. Отели представляют собой деревянные домики в живописной местности — с настоящей русской печью, огородом и баней.

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— Мы предлагаем пожить в домах, которые очень похожи на избы XIX века, — рассказывает управляющий отелем в Приволжском районе Ивановской области Григорий Марков.

Книжный шкаф сделан из старинной рыбацкой лодки-плоскодонки с Плещеева озера, а в остальном — обычный гостиничный номер. Есть и класса люкс, но цены кусаются. Так, неделя отдыха на берегу Волги на троих только с завтраками обойдется в 122 тысячи, без — в 103 тысячи. Но есть и вполне приемлемые места типа парк-отеля со своим зоопарком и потрясающей природой, где за неделю втроем можно отдохнуть за 46 тысяч. Для любителей литературных туров есть паркотель неподалеку от Ясной Поляны. Там неделя на троих обойдется чуть больше чем в 60 тысяч рублей.

— «Избинг» стремится походить на деревню-форпост русских первопроходцев, основывается на истории освоения Русского Севера и Дальнего Востока, — отмечает Алексей Шевцов, владелец «избинг»-отеля.

Туристам, пожелавшим окунуться в такую атмосферу, следует учесть несколько факторов — Первый — питание. Второй — что вы там будете делать. Есть варианты с рыбалкой, есть отели, расположенные рядом с музеями или живописными маршрутами.

Урбанист Григорий Мельник считает, что новый вид отдыха будет набирать обороты.

— Обратите внимание: деревни возле любого более или менее крупного города сейчас буквально оживают. Горожане покупают настоящие избы, делают их более комфортными и либо используют как дачи, либо живут в них как минимум с мая по сентябрь включительно.

Люди хотят быть ближе к природе и даже к быту своих предков. Ведь еще лет сто назад эти самые предки жили в деревнях и занимались сельским хозяйством. Так что «избинг» как явление вполне закономерен.

— Спросом пользуются «избинг»-отели в Завидове, Истре, Калужской и Тульской областях, а также на Золотом кольце. Эти направления получили толчок в пандемию, начали развиваться после закрытия границ. Популярны отели возле парков «Угра», «Мещера», около Ясной Поляны и во Владимирской области.

КСТАТИ

летом в отдых включен «сенокосинг» — мастер-класс по сенокосу, входящий в стоимость проживания. В любое время года можно заняться «банетопингом», «дроворубингом», «доингом коров» — так в сети уже окрестили развлечения в рамках «избинга».

Ближе к природе