В «Городе будущего» Катара появится пятиэтажный музей, вдохновленный мусульманской культурой

Горизонт нового катарского города Лусаил украсит центр искусств с поразительным дизайном.

© Herzog & de Meuron

Музей в Лусаиле будет иметь высоту 30 метров и расположится на пяти уровнях. Здание площадью 11 тысяч квадратных метров расположится на участке, который в 10 раз больше.

В музее будет помещение для художественных выставок и «мозговой центр» для обсуждения глобальных проблем.

Названный катарским «Городом будущего», Лусаил находится немного севернее от столицы Катара Дохи. Строительство Лусаила началось в 2006 году, и в этом быстро развивающемся городе находится один из самых знаковых небоскребов последнего времени — Башни Катара. Еще один центральный архитектурный объект города — стадион Лусаил, принимавший финал чемпионата мира по футболу 2022 года. Ожидается, что после завершения строительства город сможет вместить 200 тысяч жителей.

По словам архитектора Жака Херцога, большая часть дизайна музея вдохновлена мусульманской архитектурой и культурой, а также окружающей средой. Он объясняет, что форма полумесяца, характерная для исламской культуры, была ключевым фактором при проектировании здания. Внутри «бульвар» в форме полумесяца проведет посетителей по музею.

Herzog & de Meuron

Изюминкой арт-пространства станут четыре «якорных комнаты», каждая из которых вдохновлена классической архитектурой четырех краеугольных камней исламского культурного мира. Северный якорь вдохновлен Стамбулом, южный – Каиром, западный – Сарагосой в Испании, а восточный якорный зал – Исфаханом в Иране.

Herzog & de Meuron

Ожидается, что строительство музея Лусаила будет завершено в 2029 году.