Что посмотреть в Ереване: каскад, музеи, рестораны

Ереван — один из древнейших городов мира. Столица Армении даже старше, чем Рим! Поэтому достопримечательностей тут достаточно, и город порадует как простого туриста, так и искушенного путешественника.

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О том, что посмотреть в Ереване, — в материале «Рамблера».

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Каскад

Каскад — одно из самых красивых мест в Ереване. Массивная известняковая лестница соединяет нижнюю и верхнюю части города. Одно из лучших развлечений в Армении — подняться на каскад, чтобы полюбоваться видом на Ереван.

Начните с Сада скульптур, который находится у подножия лестницы. Здесь находится коллекция работ известных художников, таких, как Фернандо Ботеро, Линн Чедвик и Барри Фланаган.

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Поднявшись по массивной лестнице на холм, вы сможете вблизи рассмотреть каменные рельефы, фонтаны и скульптуры в национальном армянском стиле, украшающие каждый ярус.

Внутри каскада находится ряд галерей, в которых представлены различные выставки искусства и дизайна. Четыре галереи бесплатны для посещения, в другие необходимо приобрести билет.

В ясный день над крышами домов возвышается сказочный Арарат — место, где, по преданию, Ной пришвартовал свой ковчег.

Совет: Обратите внимание, что фонтаны летом включаются только в середине утра. Весной и зимой можно подняться на каскад к закату, и тогда четко можно увидеть Арарат.

Парк победы и «Мать-Армения»

Парк Победы, официально открытый в ноябре 1950 года после двух десятилетий строительства, является одной из самых больших зеленых зон Еревана и, несомненно, открывает лучшие виды на город.

В парке царит ретро-атмосфера, а у каждого входа можно увидеть милые карты, нарисованные от руки. В парке есть еще несколько военных мемориалов, а также несколько красивых камней-хачкаров. В верхней части парка находятся аттракционы, искусственное озеро и колесо обозрения.

Alexxx1979/commons.wikimedia.org

Один из самых заметных памятников советской эпохи в Ереване — статуя «Мать-Армения» высотой 22 м, установленная в парке Победы. Первоначально на этом месте стояла 17-метровая статуя Сталина, пока в 1962 году этот медный памятник не был демонтирован.

«Мать-Армения», созданная по проекту Ара Арутюняна, напоминает другие статуи «матерей» в городах бывшего СССР. Вторая статуя «Мать-Армения» находится во втором по величине городе страны — Гюмри.

Эта статуя является особенной по нескольким причинам. Во-первых, она создана по образцу реальной женщины — Евгении Мурадян. 17-летнюю Евгению Арутюнян встретил в продуктовом магазине и, вдохновившись ее красотой, попросил девушку попозировать для нового монумента. Еще одна особенность, отличающая эту статую от ее сестер, — постамент из базальтового камня, который выдолблен с образованием нескольких помещений. По проекту Рафаела Исраеляна в нем сейчас располагается Военный музей Армении.

Площадь Республики

Площадь Республики — сердце и общественный центр Еревана. Здесь можно увидеть несколько самых впечатляющих каменных зданий города (в том числе Национальную галерею), расположенных вокруг большой открытой площади. Весной и летом по краю площади цветут тюльпаны и розы. Каждый вечер на площади зажигается Танцующий фонтан.

Rita Willaert/Flickr

При строительстве площади в 1950-70-е годы градостроители сравняли с землей старый город Еревана и возвели площадь прямо на его вершине. Именно поэтому в Ереване нет четко выраженной зоны старого города, как в Тбилиси.

В самом верху площади Республики находится Музей истории Армении, где хранятся самые значительные археологические находки страны, в том числе знаменитый ботинок «Арени-1» — кожаная туфля возрастом 5500 лет, найденная в Вайоц Дзоре в 2008 году. Коллекция музея насчитывает более 400 000 экспонатов, что отражает многовековую историю Армении.

Дом-музей Сергея Параджанова

Дом-музей Сергея Параджанова — это небольшой музей, посвященный режиссеру и пионеру кинематографа XX века, который родился в Тбилиси, но жил и умер в Ереване.

Սէրուժ/commons.wikimedia.org

В музее собрана коллекция уникальных фильмов, коллажей из смешанных материалов и личных вещей Параджанова, рассказывающих о его творческой карьере. Это настоящий кладезь диковинок, среди которых есть и замечательные произведения искусства. Проходя по выставке, вы проникаетесь его характером и личностью.

По телевизору в музее крутят культовый классический фильм Параджанова «Цвет граната».

Ресторан Tun Lahmajo

Армянский ресторан Tun Lahmajo — прекрасное место с хорошим выбором блюд местной кухни, где можно поесть по умеренным ценам.

Обязательно стоит попробовать «армянскую пиццу» ламаджо — лепешку из тонкого теста, покрытую обильным количеством томатов, сыра, зелени и мясного фарша. Традиционно к блюду подают дольку лимона, лимонным соком опрыскивают лепешку.

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Среди других не менее вкусных блюд — долма, ариса (суп из разваренной пшеницы и курицы с большим количеством сливочного масла) и хаш (жирный суп из говядины).