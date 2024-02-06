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Эксперты назвали самые популярные среди россиян отели в Паттайе и на Пхукете

Таиланд считается одним из самых любимых мест отдыха e россиян. Туристы успели облюбовать страну улыбок, побывав в разных отелях.

Эксперты назвали самые популярные среди россиян отели в Паттайе и на Пхукете
© Unsplash.com

О том, какие отели россияне предпочитают больше остальных в Паттайе и на Пхукете, сообщил Atorus.ru.

  • Katathani Phuket Beach Resort;
  • Avista Grande Phuket Karon;
  • Woraburi Phuket;
  • Angsana Laguna Phuket;
  • отели сети Centara;
  • отели сети Chanalai на Пхукете;
  • Pullman Pattaya Hotel G;
  • Royal Cliff Hotels Group;
  • Centara Grand Mirage Beach Resort;
  • Cosy Beach;
  • Long Beach Garden в Паттайе.

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К списку любимых россиянами мест отдыха в Таиланде прибавились:

  • The Marin Phuket;
  • Glow Mira Karon;
  • Melia Phuket Mai Khao;
  • Manhattan Pattaya.

Кроме того, некоторые отели проводят реновацию. Например, эксперты заметили тренд на то, что все больше мест становятся пансионами или полупансионами. Это вызвано тем, что повысился процент туристов, приезжающих с семьей.

Ранее «Рамблер» писал о том, как турист из Нижневартовска тратит на жизнь в Таиланде по 80 тысяч в месяц.

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