Эксперты назвали самые популярные среди россиян отели в Паттайе и на Пхукете

Таиланд считается одним из самых любимых мест отдыха e россиян. Туристы успели облюбовать страну улыбок, побывав в разных отелях.

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О том, какие отели россияне предпочитают больше остальных в Паттайе и на Пхукете, сообщил Atorus.ru.

Katathani Phuket Beach Resort;

Avista Grande Phuket Karon;

Woraburi Phuket;

Angsana Laguna Phuket;

отели сети Centara;

отели сети Chanalai на Пхукете;

Pullman Pattaya Hotel G;

Royal Cliff Hotels Group;

Centara Grand Mirage Beach Resort;

Cosy Beach;

Long Beach Garden в Паттайе.

К списку любимых россиянами мест отдыха в Таиланде прибавились:

The Marin Phuket;

Glow Mira Karon;

Melia Phuket Mai Khao;

Manhattan Pattaya.

Кроме того, некоторые отели проводят реновацию. Например, эксперты заметили тренд на то, что все больше мест становятся пансионами или полупансионами. Это вызвано тем, что повысился процент туристов, приезжающих с семьей.