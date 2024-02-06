Эксперты назвали самые популярные среди россиян отели в Паттайе и на Пхукете
Таиланд считается одним из самых любимых мест отдыха e россиян. Туристы успели облюбовать страну улыбок, побывав в разных отелях.
О том, какие отели россияне предпочитают больше остальных в Паттайе и на Пхукете, сообщил Atorus.ru.
- Katathani Phuket Beach Resort;
- Avista Grande Phuket Karon;
- Woraburi Phuket;
- Angsana Laguna Phuket;
- отели сети Centara;
- отели сети Chanalai на Пхукете;
- Pullman Pattaya Hotel G;
- Royal Cliff Hotels Group;
- Centara Grand Mirage Beach Resort;
- Cosy Beach;
- Long Beach Garden в Паттайе.
К списку любимых россиянами мест отдыха в Таиланде прибавились:
- The Marin Phuket;
- Glow Mira Karon;
- Melia Phuket Mai Khao;
- Manhattan Pattaya.
Кроме того, некоторые отели проводят реновацию. Например, эксперты заметили тренд на то, что все больше мест становятся пансионами или полупансионами. Это вызвано тем, что повысился процент туристов, приезжающих с семьей.
Ранее «Рамблер» писал о том, как турист из Нижневартовска тратит на жизнь в Таиланде по 80 тысяч в месяц.
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