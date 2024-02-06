Турист из Нижневартовска тратит на жизнь в Таиланде по 80 тысяч в месяц

«Из России можно улететь в Таиланд в среднем за 30 тысяч рублей, но время от времени „выстреливают“ билеты по 15 тысяч и дешевле. Если вы приезжаете на зимовку, жилье значительно выгоднее снимать на пол года или год. Тогда, в случае вашего отъезда, нужно будет просто найти новых жильцов и перезаключить контракт на них. Чем больше срок контракта — тем дешевле жилье. Я плачу ежемесячно по 40 тысяч рублей за небольшой домик. Острова, как правило, чуть дороже, чем континент. Например, в Патайе жить очень дешево, там есть целые русские районы», — поделился путешественник.