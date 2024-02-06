Рейсы между Москвой и Бали могут возобновить в ближайшее время

Прямые рейсы между Москвой и Бали могут быть возобновлены в ближайшее время. Об этом сообщила посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

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"На Бали приезжает большое количество наших соотечественников – это одно из самых любимых мест отдыха для россиян, и мы уже приближаемся к тем цифрам, которые были до COVID-19", – приводит ее слова РИА Новости.

Она заявила, что в ближайшем будущем могут быть возобновлены прямые рейсы между Москвой и Денпасаром, сейчас по этому вопросу проходят переговоры.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании могут возобновить полеты в Индонезию и открыть прямые рейсы на Филиппины. Об этом заявлял министр транспорта РФ Виталий Савельев.