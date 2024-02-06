Российский турист пожаловался на жадность новозеландцев

Пара российских туристов приехала в Новую Зеландию, где решила остановиться у местных, а не платить за отель.

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Путешественники планировали погрузиться в культуру этой удивительной страны, но получили неприятный опыт. Об этом сообщает Tourprom.ru.

Российская пара путешественников пожаловалась в сети на одно качество в характере новозеландцев. Оказалось, они совсем не умеют быть гостеприимными.

По словам россиянина, за все время пребывания в гостях, им ни разу не предложили чай или хоть какую-то еду.

«Сами стараемся поддерживать атмосферу дружелюбия, предлагая всем присоединиться к чаепитиям и угощениям. И порой наше предложение оказывается неожиданностью для местных», — пишет блогер.

Также, по рассказам путешественника, поступали и австралийцы. По его словам, они готовили только на себя, несмотря на присутствие в доме гостей.