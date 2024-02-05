Открыты продажи летних туров в Черногорию из России

Как сообщили «Вестнику АТОР» в компании ПАКС, уже стартовали продажи летних туров в Черногорию.

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Известно, что путевки сформированы на рейсах авиакомпании Jazeera Airways — компания выкупает большие блоки мест для путешественников по соглашению с перевозчиком.

Предполагаются перелеты из Москвы в Тиват будут выполняться с комфортной стыковкой в Кувейте на Airbus 320. Вылеты будут осуществляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям с 3 июля 2024 года.

По данным компании, тур на двоих на неделю с перелетом будет стоить около 180 тысяч рублей.

Спрос у туристов на новое предложение уже есть. В компании ПАКС сообщили, что несмотря на совсем недавнее открытие продаж, уже есть бронирования, причем в дорогие отели.

В целом ожидания у компании от сезона позитивные, судя по интересу российских туристов к турам в Черногорию.