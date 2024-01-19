Когда выгоднее всего покупать тур на лето в 2024 году

Несмотря на нестабильную политическую обстановку в мире, россияне по-прежнему готовы путешествовать. По этой причине многих интересует, в какие периоды приобрести летний тур будет выгоднее всего.

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О том, когда лучше всего покупать туры на лето 2024 года, сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России.

«Это первый квартал года. Январь, февраль. Возможно, до конца марта», — считает Тарас Кобищанов, вице-президент Ассоциации туроператоров России.

По мнению эксперта, в будущем цены на отдых вырастут, но не в валюте, а в рублях. По этой причине ожидается сокращение спроса на выездной туризм. Вероятнее всего, это случится во втором квартале.