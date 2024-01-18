Самые длинные авиарейсы: сколько длятся и куда летают
Некоторые с трудом переносят двухчасовой перелет, в то время как другие с удовольствием проводят в небе по десять часов за чтением книги, просмотром фильма или разглядыванием облаков.
Знаете ли вы, сколько длятся самые длинные авиарейсы и куда они летают? Подробности – в материале "Рамблера".
Нью-Йорк (JFK) – Сингапур (SIN)
- Авиакомпания: Singapore Airlines
- Расстояние: 9 537 миль
- Расчетное время полета: 18 часов 50 минут
Возглавляет рейтинг рейс из расположенного на северо-востоке США на берегу Атлантического океана Нью-Йорка до города-государства на островах в Юго-Восточной Азии под названием Сингапур. Вариант для тех, кто очень любит летать и небоскребы.
Сингапур (SIN) – Ньюарк (EWR)
- Авиакомпания: Singapore Airlines
- Расстояние: 9 523 мили
- Расчетное время полета: 18 часов 45 минут
Представьте, что вы добрались до Сингапура, нагулялись по городу будущего, но желание путешествовать и провести большую часть дня на высоте птичьего полета вас не отпускает. Решение простое: улететь в город в Нью-Джерси.
Сингапур (SIN) – Лос-Анджелес (LAX)
- Авиакомпания: Singapore Airlines
- Расстояние: 8770 миль
- Расчетное время полета: 17 часов 50 минут
Или в мировую столицу развлечений – Лос-Анджелес. Там точно есть, на что посмотреть.
Бангалор (BLR) – Сан-Франциско (SFO)
- Авиакомпания: Air India
- Расстояние: 8701 миль
- Расчетное время полета: 17 часов 40 минут
Из Индии до США лететь тоже не особо быстро – на час меньше, чем самым длительным рейсом.
Мельбурн (MEL) – Даллас (DFW)
- Авиакомпания: Qantas
- Расстояние: 8992 миль
- Расчетное время полета: 17 часов 35 минут
Замыкает пятерку перелет из страны кенгуру и коал до мегаполиса в Северном Техасе – Далласа. Кстати, за отведенное время можно почти девять раз посмотреть "Далласский клуб покупателей"...
Окленд (AKL) – Нью-Йорк (JFK)
- Авиакомпания: Air New Zealand, Qantas
- Расстояние: 8828 миль
- Расчетное время полета: 17 часов 35 минут
Новая Зеландия – тот еще райский уголок, ради которого можно перетерпеть длительное нахождение в замкнутом пространстве.
Хьюстон (IAH) – Сидней (SYD)
- Авиакомпания: United Airlines
- Расстояние: 8596 миль
- Расчетное время полета: 17 часов 35 минут
Снова США и снова Австралия, что, впрочем, совершенно неудивительно.
Перт (PER) – Лондон (LHR)
- Авиакомпания: Qantas
- Расстояние: 9010 миль
- Расчетное время полета: 17 часов 15 минут
А вот и новое в списке направление – столица Великобритании. После прибытия из австралийского городка Перта обязательно нужно прокатиться по городу на двухэтажном автобусе и посетить местную национальную галерею.
Дубай (DXB) – Окленд (AKL)
- Авиакомпания: Emirates
- Расстояние: 8824 миль
- Расчетное время полета: 17 часов 10 минут
Куда же без Дубая: туда стоит лететь из самой Новой Зеландии.
Сидней (SYD) – Даллас (DFW)
- Авиакомпания: Qantas
- Расстояние: 8576 миль
- Расчетное время полета: 15 часов 20 минут
Замыкает рейтинг самых изнурительных рейсов маршрут из австралийского мегаполиса до родины ковбоев.