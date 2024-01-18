Самые длинные авиарейсы: сколько длятся и куда летают

Некоторые с трудом переносят двухчасовой перелет, в то время как другие с удовольствием проводят в небе по десять часов за чтением книги, просмотром фильма или разглядыванием облаков.

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Знаете ли вы, сколько длятся самые длинные авиарейсы и куда они летают? Подробности – в материале "Рамблера".

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Нью-Йорк (JFK) – Сингапур (SIN)

Unsplash Авиакомпания: Singapore Airlines

Расстояние: 9 537 миль

Расчетное время полета: 18 часов 50 минут

Возглавляет рейтинг рейс из расположенного на северо-востоке США на берегу Атлантического океана Нью-Йорка до города-государства на островах в Юго-Восточной Азии под названием Сингапур. Вариант для тех, кто очень любит летать и небоскребы.

Сингапур (SIN) – Ньюарк (EWR)

Unsplash Авиакомпания: Singapore Airlines

Расстояние: 9 523 мили

Расчетное время полета: 18 часов 45 минут

Представьте, что вы добрались до Сингапура, нагулялись по городу будущего, но желание путешествовать и провести большую часть дня на высоте птичьего полета вас не отпускает. Решение простое: улететь в город в Нью-Джерси.

Сингапур (SIN) – Лос-Анджелес (LAX)

Unsplash Авиакомпания: Singapore Airlines

Расстояние: 8770 миль

Расчетное время полета: 17 часов 50 минут

Или в мировую столицу развлечений – Лос-Анджелес. Там точно есть, на что посмотреть.

Бангалор (BLR) – Сан-Франциско (SFO)

Unsplash Авиакомпания: Air India

Расстояние: 8701 миль

Расчетное время полета: 17 часов 40 минут

Из Индии до США лететь тоже не особо быстро – на час меньше, чем самым длительным рейсом.

Мельбурн (MEL) – Даллас (DFW)

Unsplash Авиакомпания: Qantas

Расстояние: 8992 миль

Расчетное время полета: 17 часов 35 минут

Замыкает пятерку перелет из страны кенгуру и коал до мегаполиса в Северном Техасе – Далласа. Кстати, за отведенное время можно почти девять раз посмотреть "Далласский клуб покупателей"...

Окленд (AKL) – Нью-Йорк (JFK)

Unsplash Авиакомпания: Air New Zealand, Qantas

Расстояние: 8828 миль

Расчетное время полета: 17 часов 35 минут

Новая Зеландия – тот еще райский уголок, ради которого можно перетерпеть длительное нахождение в замкнутом пространстве.

Хьюстон (IAH) – Сидней (SYD)

Unsplash Авиакомпания: United Airlines

Расстояние: 8596 миль

Расчетное время полета: 17 часов 35 минут

Снова США и снова Австралия, что, впрочем, совершенно неудивительно.

Перт (PER) – Лондон (LHR)

Unsplash Авиакомпания: Qantas

Расстояние: 9010 миль

Расчетное время полета: 17 часов 15 минут

А вот и новое в списке направление – столица Великобритании. После прибытия из австралийского городка Перта обязательно нужно прокатиться по городу на двухэтажном автобусе и посетить местную национальную галерею.

Дубай (DXB) – Окленд (AKL)

Unsplash Авиакомпания: Emirates

Расстояние: 8824 миль

Расчетное время полета: 17 часов 10 минут

Куда же без Дубая: туда стоит лететь из самой Новой Зеландии.

Сидней (SYD) – Даллас (DFW)

Unsplash Авиакомпания: Qantas

Расстояние: 8576 миль

Расчетное время полета: 15 часов 20 минут