Самые короткие рейсы: сколько длятся и куда летают

Самым длительным регулярным перелетом на сегодняшний день считается рейс Нью-Йорк – Сингапур. Во время него пассажиры проводят на высоте птичьего полета около 19 часов.

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Знаете ли вы, сколько времени занимают самые короткие перелеты? Подробности – в материале "Рамблера".

Уэстрей – Папа-Уэстрей

Рекордсменом является рейс, который летает между двумя шотландскими островами – Уэстрей и Папа-Уэстрей в Оркнейском архипелаге. Маршрут составляет 2,7 километра, самолеты следуют по нему достаточно давно – с сентября 1967-го года. Путешественники добираются до пункта назначения, как правило, всего за… 2 минуты. Билеты стоят около 25 долларов. Рейс, кстати, занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Альтернативой этому маршруту является поездка на лодке, которая занимает 20 минут.

Папа-Уэстрей известен памятником Нэп-оф-Хауар, представляющим собой каменную усадьбу. Считается одним из наиболее древних сохранившихся до сегодняшнего дня каменных домов в северной Европе. Кстати, 8 лет назад в ходе раскопок одного из захоронений здесь был обнаружен меч эпохи викингов, которым могли пользоваться аж в далеком IX веке.

Карпатос – Касос

У фанатов отдыха на греческих островах под названиями Карпатос и Касос, расположенными в Эгейском море, есть два варианта перемещения между ними. В первом случае потребуется проплыть 3,2 километра на пароме примерно в течение одного часа. Также можно воспользоваться самолетом и добраться на Касос (либо на Карпатос, соответственно) всего за 5 минут. Мини-путешествие в воздухе обойдется примерно в 45 долларов.

Касос является самым южном островом Эгейского моря. Сюда, как правило, приезжают за уединенными прогулками по пляжам, тихим живописным деревушкам и посещением церкви Рождества Богородицы.

Синт-Мартен – Ангилья