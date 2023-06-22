Как дешево слетать на Кубу
Куба – уникальная колоритная страна, которая славится своей удивительной культурой, кристально-чистыми водами Карибского моря и гостеприимством местных.
Гражданам России, которые планируют находиться на Кубе не больше 30 дней, виза для поездки не нужна.
Несмотря на то, что дорога из Москвы на Кубу занимает 12 часов, в страну можно найти относительно недорогие билеты, если знать о некоторых нюансах. Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Низкий сезон
Низким сезоном на Кубе является период с мая по сентябрь. Этот сезон здесь именуют сезоном дождей, но на самом деле осадков выпадает не так много, пусть и больше, чем в зимний период. При этом спрос на туры на Кубу в это время серьезно падает, и это отличная возможность сэкономить. Проживание в отелях может подешеветь на 50-100 долларов за сутки, билеты также становятся выгоднее.
Цены на билеты
Из Москвы в Гавану курсируют прямые рейсы, но их стоимость начинается от 46 тысяч рублей в обе стороны за человека. В Гавану также можно добраться со стыковкой в Стамбуле – такие билеты будут стоить от 31 тысячи рублей. Иногда появляются горящие чартеры из Москвы в Санта-Клару по такой же цене, но специалисты все же рекомендуют перестраховаться и купить билеты заранее – вполне возможно, что горящих билетов не окажется.
Валюта
На Кубе используются две валюты: конвертируемые песо и кубинские песо. Приобрести такую валюту заранее не удастся, поэтому на Кубу нужно лететь с долларами или евро. Однако в настоящее время в стране действует штраф, применяемый к доллару США, поэтому обменивать здесь эту валюту будет крайне невыгодно. Гораздо лучше взять с собой евро.
Жилье
Дешевле всего на Кубе останавливаться в частных домах, больше известных как касы или хосталесы. Комната в частном доме обойдется примерно в 2000-3000 рублей за ночь. Иногда можно найти еще более бюджетные варианты стоимостью от 900 до 1300 рублей. Однако следует помнить о том, что недорогое жилье расположено преимущественно в пригороде. Снять комнату в Гаване за такие деньги будет очень сложно.