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Стали известны цены авиабилетов на Кубу

Авиабилеты на Кубу из России на июль начали продаваться на сайтах "Аэрофлота" и других онлайн-агрегаторов. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Стоимость билетов на перелеты туда и обратно в июле начинается от 67 650 рублей без учета багажа. Если включить багаж (сумка до 23 кг), цена составит около 80 000 рублей на перелет туда и обратно.

Отметим, что в настоящее время авиакомпания Nordwind выполняет шесть рейсов в неделю на Кубу. Рейсы осуществляются на больших лайнерах Boeing 777-300ER из аэропорта "Шереметьево". Кроме Варадеро, также предлагается перелет на другой кубинский курорт - Кайо-Коко.

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Однако стоимость билетов на чартерные рейсы выше, чем на регулярные рейсы. На официальном сайте Nordwind можно приобрести билет на перелет до Кайо-Коко и обратно в июле по цене от 89 400 рублей без учета багажа. А на Варадеро - от 132 000 рублей на перелет туда-обратно.

Ранее мы писали о том, что "Россия" запустит самолеты на Кубу с 1 июля.

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