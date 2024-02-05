Разъяренный слон едва не затоптал туристов и попал на видео

Туристы в Индии захотели сфотографироваться со слоном, которого встретили на проезжей части, и разозлили его. Случившееся попало на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в национальном парке Бандипур на юге Индии в конце января. Двое мужчин вышли из машины, чтобы сделать снимки с крупным животным, однако тот в ярости бросился на них и едва не затоптал.

На записи, сделанной пассажирами проезжавшей мимо машины, видно, как туристы убегают прочь. Один из них спотыкается, оказываясь прямо под ногами разъяренного слона, но успевает откатиться и убежать в лес. Само животное вскоре отвлекается на другую машину и оставляет путешественников в покое. Автор ролика рассказал изданию, что испугался за туристов.