Icon of the Seas – это новейший круизный лайнер, который был построен компанией Royal Caribbean в 2023 году. Он является на данный момент самым большим пассажирским судном в мире.

В длину Icon of the Seas достигает 362 метров, тогда как по валовой вместимости он превосходит 250 000 тонн. На его борту может разместиться до 9800 пассажиров при максимальной загрузке, а экипаж составляет почти 2500 человек.

Лайнер оснащен 20 палубами и 2800 каютами. На борту к услугам путешественников предлагается более 40 ресторанов и кафе, 7 бассейнов, множество баров, салонов красоты, магазинов. Есть даже парк аттракционов и казино.

При постройке Icon of the Seas использовались самые современные технологии, в том числе использование природного газа в качестве топлива.

Круизный гигант способен развивать скорость до 22 узлов

(40 км/ч) и будет совершать круизы Карибскому морю из порта в Майами.