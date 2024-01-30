Почему стоит остановиться в отелях парков Disney

Отели, расположенные на территории Диснейленда, предоставляют множество преимуществ, таких как эксклюзивные входы в парк, ранний утренний доступ в парк, знакомство с персонажами и многое другое.

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О том, почему стоит остановиться в отеле парка, когда вы едете в Диснейленд, — в материале «Рамблера».

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Конечно, главный плюс пребывания в отеле Диснейленда — это доступ в парк. Более того, многие отели расположены прямо в парках, что позволит сократить время на поездку. Остановившись в отеле, вы окажетесь всего в нескольких шагах от тематических парков. Если вы захотите сделать перерыв, чтобы вздремнуть или поесть в отеле, вы сможете легко вернуться пешком, не теряя времени на дорогу.

В лобби, коридорах, номерах, бассейнах и ресторанах отелей царит атмосфера любимых мультфильмов. В некоторых номерах, например, играет музыка из мультиков и висят картины с принцессами.

С ранним доступом гости отеля могут попасть в тематический парк за 30 минут до его открытия. В это время гости с ранним входом могут посещать некоторые аттракционы, рестораны и магазины.

Другие гости парка (не постояльцы отелей) также могут войти в тематические парки на 30 минут раньше, но до официального открытия парка вход на территорию закрыт специальным ограждением.

С тех пор как Диснейленд вновь открылся после пандемии, забронировать столик в ресторанах парков стало намного сложнее. После коронавируса компания Disney полностью перешла на использование приложений и избавилась от колл-центра, с помощью которого бронировали столики. Но специально для гостей своих отелей парки создали систему, благодаря которой постояльцы всегда смогут найти место для ужина.

В диснеевском отеле в Калифорнии находится «Кухня Гуфи» — тематический ресторан с персонажами Диснея. Во время обеда или ужина вас посетит Гуфи и целая компания персонажей, среди которых могут быть Плуто, Чип и Дейл. В «Кухне Гуфи» у вас будет возможность получить автографы и сфотографироваться с героями.

В расписании отелей много семейных мероприятий, включая ночи кино, праздничные мероприятия, утренние тренировки в парке развлечений, занятия, уроки искусства, мастер-классы, прогулки на свежем воздухе и многое другое.