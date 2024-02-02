Пилот показал, как выглядит пробка из самолетов в небе: видео
В социальной сети TikTok завирусилось видео, где пилот гражданской авиации показывает затор из самолетов в небе над аэропортом Дубая.
Пилот Александр Небылица выложил ролик со своего борта, который набрал почти два миллиона просмотров. На видео видно, как самолет с Небылицей на борту кружит в зоне ожидания у аэропорта, постепенно снижаясь. Пилот поясняет, что чем ниже самолет, тем ближе он находится к очереди на посадку. Кадры впечатляют – несколько авиалайнеров кружат друг за другом в ожидании своей очереди приземлиться.
Причин для образования таких "воздушных пробок" может быть множество – от плохой погоды до увеличенного пассажиропотока.
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