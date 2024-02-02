Пилот Александр Небылица выложил ролик со своего борта, который набрал почти два миллиона просмотров. На видео видно, как самолет с Небылицей на борту кружит в зоне ожидания у аэропорта, постепенно снижаясь. Пилот поясняет, что чем ниже самолет, тем ближе он находится к очереди на посадку. Кадры впечатляют – несколько авиалайнеров кружат друг за другом в ожидании своей очереди приземлиться.