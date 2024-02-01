Самые гостеприимные регионы мира в 2024 году

В погоне за острыми ощущениями туристы готовы посещать самые опасные и неблагоприятные страны, чтобы получить необычный опыт путешествий. Однако рано или поздно такой отдых надоедает, и хочется окунуться в мир спокойствия и благополучия.

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Booking.com обнародовал список самых гостеприимных регионов мира, где можно не только отдохнуть, но и завести новые приятные знакомства. «Рамблер» рассказывает о городах и регионах, где всегда будут рады туристам.

20 гостеприимных мест на планете

Список был составлен Booking.com, в нем указаны заявки на основе количества наград Traveler Review Awards, полученных каждым из них.

Пертшир в Шотландии возглавляет список самых гостеприимных регионов мира. Замыкают пятерку лидеров регион Пэнху в Тайване (второе место), Бояка в Колумбии (третье место), Трентино – Альто-Адидже в Италии (четвертое) и Лос-Лагос в Чили (пятое).

А бразильский город Арраял-д'Ажуда, известный своими лазурно-голубыми пляжами, признан лучшим городом для радушных встреч и путешествий. Следом за Арраял д'Ажуда в списке направлений идут Эрмуполис в Греции (второе место), Виана-ду-Каштелу в Португалии (третье место), Дейлсфорд в Австралии (четвертое) и Гриндельвальд в Швейцарии (пятое).

Самым популярным регионом в Америке признан Моав, находящийся в штате Юта. Город, известный своей кинематографической скалистой природной красотой занимает шестое место в списке направлений.

Booking.com пояснил, что рейтинг регионов и городов основан на более чем 309 миллионов проверенных отзывов клиентов, в которых оцениваются гостеприимство, сервис и стандарты размещения, мероприятий и транспортных компаний определенных направлений для путешествий. Оставить отзыв на Booking.com могут только клиенты, которые останавливались в отеле, арендовали автомобиль или ездили на такси.

Booking.com сообщил: