Среди всех иностранных туристов, посетивших турецкий курортный город Анталья в январе 2024 года, было больше всего россиян. Об этом сообщает Ассоциация туристических операторов России.

Данные, предоставленные аэропортом Антальи, свидетельствуют о том, что в январе 2024 года в этот турецкий курорт прибыли 53 856 граждан России, что составляет 24% от общего числа иностранных туристов в этом месяце. Несмотря на то, что это на 22% меньше, чем в прошлом году, эксперты называют этот показатель нормальным.

В январе 2023 года был замечен необычайно высокий спрос на недвижимость в Анталье со стороны россиян, что сильно повлияло на турпоток. Многие летели в провинцию не с туристическими целями. А вот в 2024 году поток российских туристов уже не находится под влиянием таких факторов.