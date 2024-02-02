Россияне стали лидерами иностранного турпотока в Анталью в январе 2024 года
Среди всех иностранных туристов, посетивших турецкий курортный город Анталья в январе 2024 года, было больше всего россиян. Об этом сообщает Ассоциация туристических операторов России.
Данные, предоставленные аэропортом Антальи, свидетельствуют о том, что в январе 2024 года в этот турецкий курорт прибыли 53 856 граждан России, что составляет 24% от общего числа иностранных туристов в этом месяце. Несмотря на то, что это на 22% меньше, чем в прошлом году, эксперты называют этот показатель нормальным.
В январе 2023 года был замечен необычайно высокий спрос на недвижимость в Анталье со стороны россиян, что сильно повлияло на турпоток. Многие летели в провинцию не с туристическими целями. А вот в 2024 году поток российских туристов уже не находится под влиянием таких факторов.
В сравнении с прошлыми годами, январь 2024 года в Анталье показывает прирост российского турпотока на 55% по сравнению с 2021 годом и на 32,5% – по сравнению с 2022 годом. Также стоит отметить, что показатель января 2024 года всего на 5,7% меньше, чем в рекордный январь 2020 года, который был до начала пандемии.
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