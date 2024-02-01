Англичанин сбежал из «‎адского» отеля‎ в Турции через пару часов после заселения

64-летний Мартин Уиллмотт из Давентри прилетел в солнечную Турцию, чтобы как следует отдохнуть, но вместо этого испытал стресс и отвращение. Об инциденте сообщает издание The Mirror.

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Детали истории следующие. Мартин позаботился о своем путешествии в Мармарис заранее и оплатил тур, который включал в себя перелет, трансфер до гостиницы и проживание в ней в течение восьми дней. Все это обошлось ему в 920 фунтов стерлингов (примерно 1160 долларов).

Воодушевленный Мартин прибыл в отель и поспешил в свой номер, после встречи с которым захотел забыть увиденное: кровать и постельное белье были испачканы кровью и странного происхождения жидкостью, а в ванной комнате англичанина встретили оголенные провода и неисправная электрика.

"В номере было очень грязно, и мне совсем не хотелось там находиться. Это был адский отель", – поделился своими впечатлениями Мартин после того, как съехал из гостиницы.

А сделал он это буквально через пару часов после заселения, в течение которых пытался разрешить ситуацию с туроператором и бронировал другой отель.