Universal Studios создаст новый парк Epic Universe

Новый тематический парк откроется в Орландо в 2025 году и будет включать в себя пять захватывающих миров, сообщается People.

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В центре всего этого будет Небесный парк — потусторонний мир с «астрономической и мифологической» архитектурой, окруженный пышными садами и водами. Эта земля, соединяющая четыре других, предлагает множество развлечений, в том числе рестораны, магазины и американские горки в стиле стреляющих комет.

Эти четыре мира — «Волшебный мир Гарри Поттера» — «Министерство магии», «МИР SUPER NINTENDO», «Как приручить дракона» — «Остров Олуха» и «Темная вселенная».

Хотя о других мирах было раскрыто мало подробностей, в тематическом парке заявляют, что новое дополнение Министерства магии воссоздаст волшебный Париж 1920-х годов, черпающий вдохновение из фильмов «Фантастические твари» , а поклонники британского министерства узнают его по оригинальному сериалу о Гарри Поттере.

Universal Orlando Resort уже может похвастаться рядом любимых фанатами достопримечательностей из оригинального сериала, включая замок Хогвартс, Косой переулок, Хогсмид и Хогвартс-экспресс.

В общей сложности парк предложит на выбор более 50 аттракционов, развлекательных заведений, ресторанов и магазинов.