Страшные аттракционы, притягивающие отважных туристов

Самые страшные аттракционы, которые притягивают отважных туристов
Любителей пощекотать себе нервы уже не удивишь американскими горками. Владельцы парков развлечений пошли дальше и создали несколько действительно пугающих аттракционов для тех, кто любит проверить себя на прочность. “Рамблер” составил список страшнейших аттракционов мира, на которых отваживаются прокатиться только самые смелые.
Катапульта Big Shot
Это сооружение поднимает пятнадцать человек на высоту более 300 метров, а потом резко “выстреливает” еще на 50 метров со скоростью 90 километров в час. После такого мощного рывка наверх происходит стремительное падение, а затем опять подъем. За одно посещение аттракцион проделывает такие выбросы несколько раз, повышая уровень адреналина в крови у посетителей.
Zumanjaro
Высота этого аттракциона составляет 40 этажей, это практически половина знаменитой Статуи Свободы. В каждой из трех открытых кабинок сидит по восемь человек, которых постепенно поднимают на высоту в 130 метров. Затем происходит срыв вниз на скорости 145 километров в час, в свободном падении посетители этого аттракциона проводят порядка десяти секунд.
Гигантские качели в Колорадо
Эта огромная конструкция находится прямо у обрыва. Качели начинают раскачиваться на 400 метров в высоту над разлившейся рекой Колорадо под ногами. Создатель аттракциона Стив Бекли катался на нем всего один раз, и этого хватило, чтобы удостовериться в том, какие леденящие кровь качели ему удалось создать. Его изобретение разгоняется до скорости 80 киылометров в час.
Takabisha
Эти американские горки точно не самые быстрые и длинные, которые можно найти в других парках аттракционов. Но у них есть своя отличительная черта, которая притягивает множество туристов. Угол спуска у этих американских горок составляет 121 градус, который обеспечивает эффект свободного падения. Вагонетка разгоняется до 100 километров в час. Однако есть и приятный бонус – с аттракциона открывается красивый вид на символ Японии – священную гору Фудзияму.