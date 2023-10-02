Страшные аттракционы, притягивающие отважных туристов

Любителей пощекотать себе нервы уже не удивишь американскими горками. Владельцы парков развлечений пошли дальше и создали несколько действительно пугающих аттракционов для тех, кто любит проверить себя на прочность. “Рамблер” составил список страшнейших аттракционов мира, на которых отваживаются прокатиться только самые смелые.

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Катапульта Big Shot

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Это сооружение поднимает пятнадцать человек на высоту более 300 метров, а потом резко “выстреливает” еще на 50 метров со скоростью 90 километров в час. После такого мощного рывка наверх происходит стремительное падение, а затем опять подъем. За одно посещение аттракцион проделывает такие выбросы несколько раз, повышая уровень адреналина в крови у посетителей.

Zumanjaro

Высота этого аттракциона составляет 40 этажей, это практически половина знаменитой Статуи Свободы. В каждой из трех открытых кабинок сидит по восемь человек, которых постепенно поднимают на высоту в 130 метров. Затем происходит срыв вниз на скорости 145 километров в час, в свободном падении посетители этого аттракциона проводят порядка десяти секунд.

Гигантские качели в Колорадо

Эта огромная конструкция находится прямо у обрыва. Качели начинают раскачиваться на 400 метров в высоту над разлившейся рекой Колорадо под ногами. Создатель аттракциона Стив Бекли катался на нем всего один раз, и этого хватило, чтобы удостовериться в том, какие леденящие кровь качели ему удалось создать. Его изобретение разгоняется до скорости 80 киылометров в час.

glenwoodcaverns

Takabisha

Эти американские горки точно не самые быстрые и длинные, которые можно найти в других парках аттракционов. Но у них есть своя отличительная черта, которая притягивает множество туристов. Угол спуска у этих американских горок составляет 121 градус, который обеспечивает эффект свободного падения. Вагонетка разгоняется до 100 километров в час. Однако есть и приятный бонус – с аттракциона открывается красивый вид на символ Японии – священную гору Фудзияму.