Как правильно пользоваться страховкой в отпуске: инструкция

Страховка в туристической поездке — крайне важная вещь. Лечение для иностранцев за границей очень дорогое, а страховкой вы можете избежать большого количества трат. Поэтому оформлять этот документ важно и нужно, в случае травмы или болезни он сможет покрыть непредвиденные серьезные расходы.

Однако не все знают, как правильно пользоваться страховкой, чтобы она покрыла все расходы. В материале "Рамблера" — инструкция того, что делать, если с вами что-то случилось за границей.