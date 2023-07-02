Как правильно пользоваться страховкой в отпуске: инструкция
Страховка в туристической поездке — крайне важная вещь. Лечение для иностранцев за границей очень дорогое, а страховкой вы можете избежать большого количества трат. Поэтому оформлять этот документ важно и нужно, в случае травмы или болезни он сможет покрыть непредвиденные серьезные расходы.
Однако не все знают, как правильно пользоваться страховкой, чтобы она покрыла все расходы. В материале "Рамблера" — инструкция того, что делать, если с вами что-то случилось за границей.
- Покупайте правильную страховку, они бывают разные. Если вы едете кататься на лыжах или собираетесь заниматься экстремальными видами спорта, для этого нужна соответствующая страховка. Обычная не покроет траты, если вы получите травмы, наряд с аквалангом или катаясь на лыжах.
- Изучите условия страховки. Как правило, они одинаковые у разных компаний, например, они не покрывают лечение травм, полученных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Если вы уверены, что ваш случай попадает под страховку, то смело звоните по телефону, указанному в вашем полисе. Позвонить можно с ресепшен в отеле.
- Если случай экстренный, то можно вызывать единый номер помощи. Дозваниваясь до страховой, вы просто потеряете время. В таком случае возьмите полис с собой и отдайте его в клинике, там свяжутся с компанией. Сохраните все чеки и заключение врача.
- Если это не экстренный случай, то страховая сама пришлет вам врача. Она обработает вашу заявку, а потом вы договоритесь о времени визита. Врач проведет все необходимые манипуляции.
- Иногда страховое обслуживание не обходится бесплатно, но в таком случае компания должна возместить убытки. Согласовывайте все действия с представителем компании, сохраняйте счета, чеки и медицинские заключения. Все это вам нужно будет предоставить по возвращению домой.
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