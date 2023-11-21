Цены на тур продолжительностью в неделю на двоих в люксовый отель 5* deluxe на лето 2024 года стартуют от 190 тысяч рублей, сообщает «Новый День».

А еще более роскошный отдых — неделя на премиальное вилле — обойдется как минимум в миллион рублей.

Сейчас премиальные отели предлагают клиентам скидки, которые достигают 30%, но активный спрос на путевки начнется только весной, говорят эксперты издания.

В среднем и эконом-сегментах стоимость отдыха снизилась по сравнению с предыдущим годом, отмечает издание. Неделя в отелях 3-4* у моря на двоих стоит от 130 тысяч, а за All Inclusive придется отдать от 175 тысяч рублей.