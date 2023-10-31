Выяснилось, вырастут ли цены на отдых в Турции в 2024 году

Предполагается, что цены на отдых в турецких отелях в следующем году останутся прежними. Об этом сообщает "РИА Новости" с ссылкой на информацию Российского союза туриндустрии.

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Стоимость туров на популярный курорт может вырасти только в случае новых скачков курса рубля или подорожания авиатоплива, отметил генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан. Он также рассказал, что ранее бронирование путевок на лето со скидками до 60% будет запущено до конца следующего месяца.

В сравнении с 2022 годом стоимость туров в Турцию за год выросла на 15%, рассказали туроператоры. Однако это не особо отразилось на желании туристов отдыхать в стране, в том числе благодаря различным акциям, которые предлагают местные отельеры.