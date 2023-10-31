В бархатный сезон спрос на отдых в странах Азии в текущем году значительно увеличилися. Генеральный директор "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов в интервью "Национальной службе новостей" рассказал, в каких странах региона сейчас выгоднее всего отдыхать.

Так, по словам эксперта, наиболее бюджетные варианты можно найти на Шри-Ланке и в Таиланде. За одну неделю пребывания там двум путешественника потребуется заплатить около 200 000 рублей.

"... там больше вариативность предложения: и перелетов больше, отели более разнообразные по ценовой категории".

Минимальный перелет до стран Азии, в свою очередь, будет стоить примерно от 40 000 до 50 000 рублей.