Стюардесса показала самые грязные места в самолете и удивила пользователей

Ни для кого не секрет, что салон самолета является далеко не самым чистом пространством. Одним из подтверждений этого стало видео стюардессы Кэт Камалани, в котором она рассказала о наиболее населенных бактериями поверхностями.

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По словам девушки, прежде всего не стоит пользоваться карманом на спинке сиденья. Их постоянно чем-то наполняют – будь то относительно безобидная книга или менее безопасные для здоровья использованные салфетки. Кроме того, как призналась бортпроводница, карманы чистят, но не дезинфицируют.

По этой же причине Кэт рекомендовала ни в коем случае не прикасаться к инструкциям по безопасности. Многие пассажиры их трогают, оставляя бактерии на поверхности. А дезинфицировать каждую табличку в перерывах между рейсами невозможно.

Наконец, стюардесса посоветовала протирать пряжку на ремне безопасности, к которой путешественники постоянно прикасаются.

Пользователи посмотрели ролик девушки и поспешили его обсудить.

"Я больше не хочу летать", "Получается, что ничего особо не моют и не чистят...", "Мой страх перед полетами усилился", – так звучат некоторые комментарии.