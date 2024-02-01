Турпоток в Китай из России за последний год значительно вырос. Доступная стоимость авиабилетов и туристических путевок сделала путешествие в Поднебесную привлекательным для россиян. Однако далеко не все туристы знают, что ехать в Китай зимой – не самое лучшее время.

Как рассказала блогер с ником @Fromtheothershore даже если температура в Китае не опускается ниже нуля по Цельсию, сильный ветер и высокая влажность создают ощущение стойкого минуса на улице. К тому же в китайских домах и отелях часто нет систем центрального отопления, как принято в России, поэтому в помещениях тоже может быть довольно холодно.

Так что если вы планируете тур в Китай, лучше выбирать для этого весну, лето или осень. Зимой лучше отправиться в другие азиатские страны с более мягким климатом.