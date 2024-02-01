Туристка рассказала, почему не стоит ехать в Китай зимой: видео
Турпоток в Китай из России за последний год значительно вырос. Доступная стоимость авиабилетов и туристических путевок сделала путешествие в Поднебесную привлекательным для россиян. Однако далеко не все туристы знают, что ехать в Китай зимой – не самое лучшее время.
Как рассказала блогер с ником @Fromtheothershore даже если температура в Китае не опускается ниже нуля по Цельсию, сильный ветер и высокая влажность создают ощущение стойкого минуса на улице. К тому же в китайских домах и отелях часто нет систем центрального отопления, как принято в России, поэтому в помещениях тоже может быть довольно холодно.
Так что если вы планируете тур в Китай, лучше выбирать для этого весну, лето или осень. Зимой лучше отправиться в другие азиатские страны с более мягким климатом.
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