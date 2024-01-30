Египет восстанавливает одну из своих древних пирамид

Проект реставрации гранитной облицовки одной из самых знаковых пирамид Египта вызвал неоднозначную реакцию среди экспертов по наследию и пользователей социальных сетей, сообщает Business Insider.

Мостафа Вазири, глава Высшего совета по древностям Египта, 25 января разместил в Facebook видео, анонсирующее проект, который, судя по всему, уже реализуется. По оценкам, пирамида была построена почти 5000 лет назад из известняка, гранита и раствора. Она была спроектирована как место последнего упокоения фараона Хуфу. На видео видно, как рабочие выкапывают песок из части основания пирамиды.

Проект продлится три года и будет включать в себя интенсивные исследования. По словам Вазири, это вернет 213-футовую пирамиду в ее первоначальное состояние, где постройка была облицована гранитом.

Однако реакция некоторых экспертов и широкой общественности была настороженной.

«Когда мы прекратим абсурдность управления египетским наследием?»

Об этом сообщила египтолог Моника Ханна, ее слова передает The Telegraph. Ханна сказала, что вмешательство противоречит всем принципам сохранения природы.

«Вмешательство в природу памятника может вызвать видимые проблемы и серьезный ущерб», — сказала она Independent Arabia.

Хусейн Бассир, директор отдела древностей Александрийской библиотеки, заявил, что к проекту следует подходить с огромной осторожностью и только после рассмотрения многочисленных рисков, сообщает издание.

Между тем Салима Икрам, египтолог из Американского университета в Каире, рассказала изданию, что проект может работать «до тех пор, пока используются камни, найденные вокруг него, а не добавляются новые, не принадлежащие пирамиде».

По данным Telegraph, такая резкая реакция заставила Министерство древностей Египта приостановить рассмотрение возможности проекта.