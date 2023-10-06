Как отдохнуть в Египте и посетить еще две невероятные страны

Одно из популярных направлений для путешествий у россиян сейчас — Египет. Конечно, климат располагает к пляжному отдыху и большинство туристов выбирают два главных курорта, Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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Однако особенно любопытные туристы могут убить несколько зайцев одной поездкой. "Рамблер" рассказывает о том, как, посетив Египет, увидеть еще две удивительные страны.

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Как устроить отдых в Египте

Выбирая пляжный тур, путешественники чаще всего отправляются в Хургаду или Шарм-эш-Шейх. Оба этих курорта предлагают огромный выбор отелей и разнообразные развлечения для туристов.

Однако с культурной точки зрения здесь практически нечего посмотреть, поэтому стоит искать другие способы удовлетворить свое любопытство.

Для этого отлично подойдут экскурсии в Каир и Луксор. Может вы и устанете от долгой дороги, зато увидите невероятные творения древней цивилизации, настоящих мумий, знаменитый Каирский музей, Нил и пирамиды Гизы. Эту поездку вы точно не забудете!

Еще два направления

Отдыхая в Шарм-эш-Шейхе, вы получаете приятный бонус — возможность выехать за пределы Египта. Теоретически, можно сделать это и самостоятельно, но лучше довериться туроператорам. Российские и местные турагентства предлагают суточные (и более) экскурсии, в ходе которых можно посетить Израиль или Иорданию.

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Только представьте, вы прилетели в Египет, но увидели Иерусалим, Стену Плача и реку Иордан. Турагенты обычно забирают туристов прямо из отеля и везут несколько часов до границы с Израилем, дальше осталось пройти таможню, и вы уже на Земле Обетованной.

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Еще одна невероятная страна, которую вы можете посетить из Шарма — Иордания. Здесь нужно будет проехать 2-3 часа до морской границы с Иорданией, сесть на паром и проплыть около часа. Это невероятное зрелище — пока вы плывете на рассвете до Иорданской земли, вы можете увидеть сразу три страны — Египет, Израиль и Иорданию.

Обычно в экcурсию в Иорданию включают посещение невероятно красивого древнего города Петра. До него нужно будет проехать на автобусе еще пару часов. Но долгий путь определенно стоит того вида, который откроется перед вами!

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Невероятные места и пейзажи старинного города, вырубленные в скалах монументы, и сам каньон останутся в вашей памяти на всю жизнь.