Египет в октябре: почему стоит провести осенний отпуск здесь

К октябрю температура по всему Египту, наконец, начала падать (хотя имейте в виду, что «прохладный» — понятие относительное в этого региона).

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Дневные максимумы колеблются от 31 до 37°С, в зависимости от того, где именно в Египте вы находитесь.

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Существует огромная разница в погоде между северной частью Египта и центральными и южными регионами, а также во времени месяца. Например, температура в Каире колеблется около 31°С в начале месяца, но к концу падает до 28°С. А вот вечером прохладно, температура варьируется от 16 до 19°С, поэтому на улице вам скорее всего понадобится куртка.

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На юге дневные максимумы остаются очень жаркими. В Луксоре , например, температура держится около 37°С в начале месяца и снижается до 32°С ближе к концу. На большей части территории страны дождей очень мало, хотя в Александрии и некоторых местах вдоль Синайского полуострова могут выпадать умеренные осадки.

Количество туристов и расходы

Октябрь в Египте считается межсезоньем, что делает его отличным месяцем для путешествий, если вы не любите большие скопления людей. В начале месяца более жаркая погода отпугивает многих туристов, особенно южнее, где температура менее терпима. Мало того, цены еще и довольно разумные. Ближе к концу октября некоторые отели начинают переходить на цены высокого сезона.

Куда ехать

Большую часть страны лучше всего посещать в октябре, хотя в южных регионах некоторым может быть слишком жарко. В Каире дни жаркие, но не изнуряющие, а вечера кажутся свежими. Это прекрасное время, чтобы исследовать древние исторические места, побродить по красивым мечетям или посетить оживленные рынки.

Пляжи идеальны и в это время года. Температура колеблется от 29°С до 34°С. Это идеальное время для отдыха у бассейнов в курортных городах, таких как Шарм-эш-Шейх или Хургада.

Помимо захватывающего дайвинга или снорклинга и других пляжных развлечений, здесь можно посетить кафе и рестораны или ночные клубы.

Если вы достаточно смелы, чтобы выдержать более высокие температуры Луксора или Асуана , вас ждут впечатляющие исторические места с храмами и древними руинами, а также современные мечети и шикарные рестораны. Из любого города вы также можете совершить однодневные туры в Эсну, Эдфу или Ком-Омбо, в каждом из которых есть интересные храмы, которые стоит исследовать. Чтобы посетить все известные места, попробуйте заказать круиз по реке Нил .

Что делать

Посещение пирамид Гизы – центральная часть любой поездки в Египет. От вида гигантских древних сооружений захватывает дух, сколько бы раз вы ни видели фотографии. Среди них - Большой Сфинкс , Некрополь и Храм в долине Хефрена. Приблизившись, вы сразу поймете, почему комплекс считается одним из семи чудес древнего мира .

Из Каира закажите однодневную поездку в Александрию , чтобы увидеть катакомбы Ком-эль-Шукафа , или в Саккару , чтобы увидеть Ступенчатую пирамиду или Изогнутую пирамиду. Температура здесь даже прохладнее, чем в столице. Кроме того, световой день длится от 11 до 12 часов.

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В Луксоре посетите близлежащие достопримечательности, такие как Храм Осириса в Абидосе или Долину царей в Карнаке . Асуан является отличной отправной точкой для посещения храма Хнума в Эсне или храма Птолемея Гора в Эдфу, сооружения, построенного во времена правления Клеопатры VII.