TEZ TOUR перестанет продавать туры с чартерами в Египет

Туроператор TEZ TOUR сворачивает программу с блоками мест на чартерных рейсах авиакомпании Red Wings в Египет с 26 ноября 2023 года. Об этом сообщает АТОР.

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TEZ TOUR заявляет, что такое решение компания приняла вынужденно из-за целого комплекса причин, но главной проблемой стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

«Так как ближневосточный кризис продолжает стремительно развиваться, сейчас ведутся активные переговоры с местными партнерами об оплате бронирований только фактически заселяющихся туристов (без учета аннулированных) и поиск путей выхода из сложившейся ситуации», — пояснили в TEZ TOUR.

За все несостоявшиеся рейсы туристам будет оформлен возврат денежных средств, клиентам также предлагается заменить тур в Египет на путешествие в любое другое направление TEZ TOUR с сохранением предоплаты.

Полетная программа возобновится, как только ситуация стабилизируется. На данный момент оператор предлагает туры с перелетом регулярными рейсами и наземным обслуживанием.