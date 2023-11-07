Россияне стали покупать больше путевок в Египет

Спрос на туры в Египет вернулся к показателям, привычным для данного времени года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РСТ.

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В октябре спрос на путевки в Египет резко упал почти вдвое в связи с вооруженным конфликтом в секторе Газа, однако в ноябре Египет вернулся на вторую строчку списка самых популярных направлений. Первое место в рейтинге занимает Таиланд, а Турция опустилась на третье место. При этом у агрегаторов "Слетать.ру" и Travelata Египет стоит на первом месте.

"На последней неделе октября Египет занял первое место по количеству бронирований среди всех направлений. Доля страны составила 24% от всех продаж. При этом средняя глубина бронирования увеличилась на 41%, до трех недель, а продолжительность поездки – на сутки, до восьми ночей", — рассказывает директор по продвижению "Слетать.ру" Елизавета Тимошенко.

При этом стоимость туров также снизилась — в "Слетать.ру" отмечают снижение цены на 18%.

В Travelata считают, что повышение спроса вызвано наступлением благоприятной погоды. В списке самых популярных направлений у этого агрегатора Египет стоит на первом месте, опережая ОАЭ и Таиланд.

Также представители Travelata отмечают, что самым популярным курортом Египта на ближайшие два месяца стал Шарм-эш-Шейх, где собираются отдохнуть больше половины всех, кто едет на Красное море.