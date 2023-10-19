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Туры в Египет рекордно подешевели

Туры в Египет из России рекордно подешевели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Слетать.ру".

Сообщается, что спрос на путевки из России в Египет упал на 4%, а затем подешевели и туры – в среднем на 25-31%. При этом с 17 октября спрос и цены вновь стабилизировались.

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В пресс-службе уточнили, что падение спроса и цен на путевки скорее всего связано с началом конфликта в Израиле.

Ранее "Рамблер" рассказывал, стоит ли лететь в Египет в сентябре.