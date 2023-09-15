Стоит ли отдыхать в Египте в сентябре

Египет популярен для отдыха круглый год. Здесь приятно находиться и зимой, и летом. Осенние месяцы также не являются исключением и выбрать поездку в эту страну в сентябре однозначно стоит. Однако есть определенные особенности отдыха в осенний период и их необходимо знать, прежде чем планировать отдых в сентябре.

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Сентябрь – начало бархатного сезона, который продолжится в октябре. Летняя жара постепенно начинает сдавать свои позиции, в то же время море еще теплое. Отдыхающих с детьми становится меньше, однако желающих провести время на море не становится меньше. Это самый комфортный период для всех видов отдыха: у моря, экскурсий, развлечений и прогулок.

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Основные фрукты, доступные в сентябре, — бананы, виноград, гуава, груши, манго, финики, гранат. Кое-где можно встретить последние урожаи арбузов, дынь, персиков и абрикосов.

В сентябре средняя температура днем составляет около +32℃, а ночью не опускается ниже +20℃. Днем очень жарко, воздух раскален и в полдень находиться на открытом солнце еще опасно из-за вероятности солнечного удара и ожогов. Поэтому полуденные часы лучше провести в отеле или у бассейна. В любом случае сентябрь – время, когда не стоит пренебрегать защитой от солнца.

Обязательно надевайте головные уборы, пользуйтесь солнцезащитными кремами и укрывайтесь от солнечных лучей. Загорать и купаться лучше утром и после обеда, когда активность солнца меньше. Дневная жара довольно быстро сменяется вечерней прохладой, температура падает сразу на 10 градусов, так что на прогулку можно надеть толстовку.

Вода в море в сентябре самая комфортная, купаться можно целый день. Весь месяц она держится на уровне +27-28℃. Рядом с водой жара переносится легче, и разнообразие морских развлечений становится все более этому благоприятствующим: снорклинг, дайвинг, морские прогулки на яхтах и лодках с купанием в море, плавание на лодках с прозрачным дном.

В сентябре дождей нет, небо ясное и безоблачное. Небольшие ветры с моря приносят долгожданную прохладу, в отличие от резких и пронизывающих ветров февраля.

Световой день в сентябре более 12 часов, темнеть начинает ближе к семи.